LeBron James yine tarihe geçti!
NBA'de yılın en iyi 5 oyuncusu açıklandı ve LeBron James tarihe geçmeyi başardı. 16. kez en iyi 5'ler arasında yer alan LeBron, Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan ve Kobe Bryant gibi isimleri geride bıraktı.
NBA’de heyecan play-offlarda konferans finalleriyle devam ederken, sezonun ödülleri de sahiplerini buluyor.
Yılın en iyi 6. adam ödülü Los Angeles Clippers’tan Montrezl Harrell, yılın çaylağı ise Memphis Grizzlies’ten Ja Morant seçilmişti.
Son olarak NBA yaptığı açıklamada yılın en iyi 5’lerini açıkladı. LeBron James, 16. kez yer aldığı listeyle birlikte, Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan ve Kobe Bryant gibi efsaneleri geçerek rekor kırdı. James daha önce 2 kez ikinci, bir kez da üçüncü takıma seçilmişti.
LeBron ve Giannis Antetokounmpo oyların tamamını alarak kadroda yer alan iki isim oldu.
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