LeBron James'den ABD seçimleri için çağrı

11 Haziran 2020 Perşembe, 08:24

George Floyd'un hayatını kaybetmesi sonrası başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler ABD'de etkisini sürdürmeye devam ederken, ilk günden bu yana protestolara destek veren LeBron James, özellikle siyah vatandaşları sandıklara davet etti. 3 Kasım'daki seçimler için bazı bölgelerde oy kullanma işlemi başlarken James ve bir grup ünlü siyah More Than a Vote (Bir Oydan Daha Fazlası) adlı bir hareket başlattı. LeBron konuyla ilgili olarak "Nihayet bizim için bir şeyleri değiştirme zamanı" dedi.

‘DEĞİŞİM ZAMANI!’

New York Times’a konuşan LeBron James, “Kulakların bize çevrildiğini ve dikkat çektiğimizi hissediyoruz ve nihayet bizim için bir şeyleri değiştirme zamanı” dedi. Yıldız basketbolcu Trae Young, komedyen Kevin Hart ve iş insanı Maverick Carter da sosyal medyadaki etkilerini, oy vermenin önemini anlatmakta kullanacak.

ABD’de seçimlerle ilgili olarak “dışarıdan müdahale ediliyor” hissiyatı ve koronavirüs etkisinin oy kullananlar üzerinde baskı oluşturduğu düşünülürken James’in yakında çevresinden bir kişi Reuters’a “Bu baskıya karşı olarak aktif bir mücadele verilecek. Bu sporcular, bu isimler toplulukları içinde en güvenilen isimler” ifadeleriyle bir açıklamada bulundu.