LeBron, Kobe'ye verdiği sözü tuttu
LeBron James’in Lakers organizasyonuna ve Kobe anısına verdiği söz karşısında pandemi bile duramadı.
Kalbim kırık ve mahvolmuş durumdayım. Seni çok seviyorum, abim. Kalbim, Vanessa ve çocuklarınla olacak. Söz veriyorum, senin mirasını devam ettireceğim” sözleri Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James’e ait.
27 Ocak 2020’de 13 yaşındaki kızı Gianna ile helikopter kazasında hayatını kaybeden Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant’a Instagram’dan geniş bir yazıyla veda eden LeBron, özetle ruh halini yukarıdaki kelimelerle açıklayıp, 7 yıl sonra play-off’lara taşıyacağı Lakers’ı şampiyon yapacağının da sözünü vermişti.
Kobe’nin Ocak ayındaki vefatı, Mart ayında korona nedeniyle ligin ertelenmesi NBA için ilginç ve zor bir sezondu. LeBron James’in Lakers organizasyonuna ve Kobe anısına verdiği söz karşısında pandemi bile duramadı.
11 Mart’tan 31 Temmuz’a kadar maçların oynanmadığı NBA, Florida’nın Orlando şehrindeki kampüste yeniden döndü. Lakers, play-off’larda sırasıyla Portland Trail Blazers, Houston Rockets ve Denver Nuggets’ı serilerde zorlanmadan 4-1’le geçerek finale kaldı.
Son şampiyonluğunu 2010’da kazanan Los Angeles Lakers’ın karşısında, LeBron James’in formasını giyerken iki şampiyonluk kazandırdığı Miami Heat vardı. Basketbol dünyasına göre büyük sürpriz yaparak finale yükselen Heat karşısında seriyi 2-0 ve ardından 3-1 yapan ve 6. maça ise 3-2 önde giren Lakers, Kobe Bryant’a verilen sözü yerine getirmesini bildi.
LeBron James ve Anthony Davis’in sırtladığı Lakers, son maçta Heat’i 106-93 yendi.
Kaynak: Skor
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