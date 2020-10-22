LeMan dergisi bu haftaki kapağında haklarını aramak için Ankara’ya yürüyen Somalı madencileri ele aldı
Haftalık karikatür dergisi LeMan, bu sayısının kapağına Salihli'de gözaltına alınan madenciler için konuşma yapan Kamil Kartal'ın "Öyle mi alay komutanı" dediği ve Türkiye'yi sarsan konuşmasını taşıdı.
Karikatür dergisi LeMan, bu sayısında kapağına Soma’dan Ankara’ya yürümek isterken Salihli’de jandarma tarafından gözaltına alınan madencileri taşıdı.
Dikkat: Cesaret bulaşıcıdır başlığıyla çıkan kapakta, Bağımsız Maden İş Uzmanı Kamil Kartal’ın Türkiye’yi sarsan konuşmasına yer verildi.
İşte LeMan’ın kapağı:
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