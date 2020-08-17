Lemina indirime gitti Galatasaray'da kaldı!

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:20

Galatasaray, bu sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Mario Lemina’yı bir sezon daha kiralamak için girişimlere başladı. Lemina sık sık paylaştığı Instagram hikayelerinin birinde “Bana çok iyisin ama sakatsın diyenlere gerçek Lemina’yı göstereceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan haberlere göre Beşiktaş’ın da talip olduğu Mario Lemina bir sezon daha Galatasaray’da kiralık olarak forma giyecek. İddiaya göre imzalar bu hafta içi atılacak. Lemina bu sezon Galatasaray’da çıktığı 28 maçta 1 gol kaydetti. Lemina maaşında indirim yaptı ve 850 bin Avro'ya razı oldu.