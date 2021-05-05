Lemina'dan Boupendza'ya tavsiye: Galatasaray'a git
2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Mario Lemina vatandaşı Boupendza'ya Galatasaray'a gitmesi için tavsiyede bulundu.
Hatayspor ile gösterdiği performansla tüm büyüklerin dikkatini çeken Gabonlu yıldız Aaron Boupendza, eski takımı Bordeaux'un forumuna konuştu.
"LEMİNA GALATASARAY'A GİTMEMİ SÖYLEDİ"
Milli takımdan arkadaşı Lemina ile arasındaki konuşmaları aktaran Boupendza "Daha önce Galatasaray'da oynayan vatandaşım Mario Lemina ile görüştüm. Bana Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti. Bunun benim adıma en iyi seçenek olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
"GOL KRALI OLMAK İSTİYORUM"
Ligi gol kralı olmak için elinden geleni yapacağını ifade eden Gabonlu yıldız "Çalışmalarıma devam ediyorum. Ligi gol kralı olarak bitirmek adına her şeyi yapacağım" dedi.
Boupendza Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 21 gol, 1 asistlik performans
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