Leo Messi adım adım Manchester City'e

16 Aralık 2020 Çarşamba, 15:46

Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği belirsizliğini korurken Manchester City, Arjantinli yıldızı ikna edeceğinden emin.Daily Star'da yer alan habere göre, yaz aylarında da Arjantinli futbolcuyu transfer etmek isteyen Manchester City, önümüzdeki yaz mutlu sona ulaşmak istiyor.

Sözleşmesinin son yılına giren Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak isterken oyuncuyu Pep Guardiola ile yeniden buluşturmayı amaçlayan Manchester City transferin gerçekleşmesini umuyor.

Barcelona, Lionel Messi'nin takımda kalması durumunda sözleşmesinde indirime gitmesini bekliyor. Ancak Manchester City, Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır. Bu da yıldız oyuncunun Manchester City'ye transfer olasılığını güçlendiriyor.

Lionel Messi bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaparken son yılların en kötü sezonunu geçiren Barcelona, La Liga'da topladığı 17 puanla sekizinci sırada bulunuyor.