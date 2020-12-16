Leo Messi adım adım Manchester City'e
Lionel Messi'yi Pep Guardiola ile yeniden buluşturmak isteyen Manchester City, Arjantinli yıldızın mevcut ücretini ödemeye hazır.
Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği belirsizliğini korurken Manchester City, Arjantinli yıldızı ikna edeceğinden emin.Daily Star'da yer alan habere göre, yaz aylarında da Arjantinli futbolcuyu transfer etmek isteyen Manchester City, önümüzdeki yaz mutlu sona ulaşmak istiyor.
Sözleşmesinin son yılına giren Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak isterken oyuncuyu Pep Guardiola ile yeniden buluşturmayı amaçlayan Manchester City transferin gerçekleşmesini umuyor.
Barcelona, Lionel Messi'nin takımda kalması durumunda sözleşmesinde indirime gitmesini bekliyor. Ancak Manchester City, Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır. Bu da yıldız oyuncunun Manchester City'ye transfer olasılığını güçlendiriyor.
Lionel Messi bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaparken son yılların en kötü sezonunu geçiren Barcelona, La Liga'da topladığı 17 puanla sekizinci sırada bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe saydılar
- Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
- İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti! 180 derecelik dönüş
- Vitesleri karıştırdı, ölümden döndü!
- İstanbul'da film gibi soygun anı kamerada
- Tavuk çalan tilki, böyle görüntülendi
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- Polise ve bekçiye saldırıp küfür ettiler
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- 'Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı