Letonya basını: Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk yaşamını yitirdi

11 Aralık 2020 Cuma, 15:02

Delfi haber portalında yer alan habere göre, 20 kasımda Letonya'ya gelen ünlü Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Letonya’nın başkentinde düzenlenen belgesel film festivali ArtDocFest/Riga’nın direktörü Vitaliy Manskiy, Kim Ki-duk'un Jurmala'da bir ev almak istediğini ve oturma izni başvurusunda bulunacağını ancak, bu bağlamda önceden planlanan bir toplantıya gelmediğini söyledi. Yönetmenin toplantıya gelmemesinin ardından arkadaşları ülkedeki hastanelerde kendisini aradı.



Manskiy, Delfi haber portalının aktardığına göre, kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin kurallar nedeniyle yönetmeni arayışlarının uzun zaman aldığını söyledi. Manskiy aynı zamanda çevirmeni Darya Krutova’nın da Koreli yönetmenin hayatını kaybettiğini doğrulandığını söyledi.