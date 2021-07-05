Letonya'dan Türk iş insanlarına yatırım çağrısı
Avrupa Birliği ülkesi Letonya, inşaat sektöründe deneyime sahip Türk iş insanları için önemli fırsatlar sunuyor. 20 yıldır ülkenin başkentinde yaşayan Türk Leton İş İnsanları (LETİAD) Başkanı Fuat Aydemir, inşaat sektörü temsilcilerine yatırım çağrısı yaptı
Avrupa Birliği’nin yükselen değerlerinden Baltık ülkesi Letonya, Türk iş insanları için çeşitli yatırım ve iş fırsatları sunuyor.
Bulunduğu lokasyon nedeniyle İskandinav ülkeleri, Avrupa ve Rusya ile bir köprü pozisyonunda olan Letonya, dünyanın en güvenilir ülkeleri arasında bulunuyor.
Avrupa Birliği’ne üye olduktan sonra özellikle inşaat, tekstil, turizm, eğitim ve hayvancılık yatırımlarına yönelik çeşitli kolaylıklar da vadeden Letonya, aynı zamanda köklü üniversiteleriyle yurt dışında eğitim almak isteyenler için cazip bir seçenek konumunda.
Letonya’daki iş ve yatırım fırsatlarını yaklaşık 20 yıldır ülkenin başkenti Riga’da Riga’da yaşayan Türk-Leton İş İnsanları Derneği Başkanı (LETİAD) Fuat Aydemir, Cumhuriyet.com.tr’ye değerlendirdi.
"İNŞAAT SEKTÖRÜ PATLAMASI YAŞANIYOR"
Türkiye’deki iş insanlarına seslenen Aydemir, “Bilindiği üzere Baltık ülkeleri Avrupa’nın yeni cazibe merkezi. Schengen Bölgesi’nde bulunması, İskandinav ülkelerine ve Rusya'yla sınır olması Letonya’yı Avrupa’nın İpek Yolu konumuna getirdi. Letonya’da büyük bir inşaat sektörü patlaması yaşanıyor. Bu durumun en az 3-5 yıl sürmesi öngörülüyor. Daha önce NATO ihaleleri için Türk firmaları ülkeye gelmişti ve LETİAD olarak bürokratik işlemlerinin, ihale süreçlerinin takibinde destek sağlamıştık. Şimdi ise Letonya’da sivil inşaat sektörü temsilcileri için büyük fırsatlar oluştu. Bunun nedeni özellikle İstandinav ve gelişmiş Batı ülkelerinin Letonya’ya diğer Baltık ülkeleri Litvanya ile Estonya’ya yatırım yapmaları. Letonya’da büyük bir gayrimenkul açığı var. Çok fazla ev yapılması gerekiyor. Ancak işçi ve malzeme tedariğinde sorunlar yaşanıyor. Öte yandan Letonya, ev sahibi olmasını istediği yurttaşlarının ev sahibi olabilmesi için bankalar aracılığıyla kredi desteği sağlıyor. Leton yurttaşların ev alabilmek için sıra beklediğini söyleyebilirim. Buradaki fırsatlardan ülkemizin ve Türk iş insanlarının kazanımlar sağlamasını isteriz. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz ve ataşemiz de bu konuda çok büyük emek harcıyor. Türk Leton İş İnsanları Derneği başkanı olarak ben de başta inşaat sektörünün irili ufaklı temsilcileri olmak üzere çeşitli sektörlerin temsilcilerini Letonya’da iş yapmaya davet ediyorum” dedi.
( Leton-Türk İş İnsanları Derneği Kurucu Başkanı Fuat Aydemir)
LETONYA’DA ŞİRKET KURMAK HANGİ SEKTÖRLER İÇİN İDEALDİR:
Avrupa Birliği pazarını ya da AB menşeli ürün patentini kullanmak isteyen işadamları
İnternet bazlı iş yapanlar
Danışmanlık ve müşavirlik kuruluşları
Uluslararası işletmeler ve çok uluslu şirketler
Telekomünikasyon hizmetleri ve ‘Çağrı Merkezleri’
Borsa aracıları / forex
Telif hakları yönetimi
Gayrimenkul yönetimi
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