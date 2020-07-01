Levent Gök'ten dünya rekoru
CHP'li Levent Gök, 8 saat 13 dakika boyunca ara vermeden yönettiği TBMM oturumuyla “Dünya Aralıksız En Uzun Süre Millet Meclisi Yönetme Rekoru” kırdı, sonuç tescil edildi.
TBMM Başkanvekili Levent Gök’ün “Dünya Aralıksız En Uzun Süre Millet Meclisi Yönetme Rekoru” onaylandı. Gök, 2020 bütçe görüşmelerinde aralıksız 8 saat 13 dakika süreyle birleşimi yönetmişti. Oturumun tüm kayıtları ve belgeleri Dünya Erkek Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti tarafından incelendi ve tescil edildi.
CHP’li Gök’ün yönettiği Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde siyasi partiler adına 38 milletvekili, bakanlıklar adına Milli Eğitim Bakanı ve Dışişleri Bakanı söz alarak konuşma yapmıştı. Molasız 8 saat 13 dakika süren oturum; 15 Aralık 2019’da 11.03 – 19.16 arasında gerçekleşmişti.
Konuşmaların ardından yerinden söz alan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, daha önce TBMM Başkanvekili olarak aralıksız 7 saatlik bir oturum yönettiğini, gazetelerin, “Rekor kırdı” diye yazdığını söylemişti.
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