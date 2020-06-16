Levent Gök'ten TBMM Başkanvekilliği ile ilgili açıklama

16 Haziran 2020 Salı, 16:21

Fotoğraf: AA

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, perşembe günü yapılacak seçimde TBMM Başkanvekilliği için yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Gök, grup toplantısından sonra yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

'KADIN MİLLETVEKİLLERİMİZ ADAY OLMALI'

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olarak özellikle kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren parti olarak, kadınların temsiliyetini en güçlü pozisyonda tutmak zorundadır. Grup organlarında, grup başkanvekilliği konusunda kadın milletvekillerimizin bir görev alama durumu söz konusu olmayınca CHP’nin kadın milletvekillerinin temsilinin sağlanmasını her yönüyle düşünmek ve gerçekleştirmek durumundayız.

'CHP, KADIN BAŞKANVEKİLİ DÜŞÜNMELİ'

Ben CHP kadrolarının TBMM Başkanlığı görevinde bir kadın milletvekilini düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. TBMM Başkanvekilliği de bir kadın milletvekili temsiliyle CHP hem söylemleriyle hem de eylemleriyle de çok önemli bir dönüşüme imza atmış olur. Ben buna fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

'ADAY OLMAYACAĞIM'

Özellikle Türkiye’de kadına yönelik şiddetin arttığı, kadınların her yönden baskıyla karşılaştığı bir dönemde bizim birincil görevimiz kadınları güçlü kılmak ve onları hayatın her alanında güçlü pozisyonlarda değerlendirmek olmalıdır. Bu nedenle ben CHP’nin bir kadın milletvekilini TBMM Başkanvekili görevini layıkıyla yapacağına inanıyorum. Bu anlayışla kadın milletvekillerimize ve yeni yüzlere fısat tanımak amacıyla yapılacak parti içi seçimlerde TBMM Başkanvekilliği'ne aday olmayacağımı ifade etmek istiyorum.