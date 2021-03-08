Levent Gültekin saldırıya uğradığını duyurdu
Gazeteci Levent Gültekin, sosyal medya hesabından saldırıya uğradığını duyurdu.
Gazeteci-Yazar Levent Gültekin, Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde saldırıya uğradığını açıkladı.
Gültekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "25 kişilik bir eşkıya grubunun saldırısına uğradım kanalın önünde, şu anda iyiyim birazdan programda anlatacağım" dedi.
Halk TV'deki programda ise Gültekin, TV binasının önünde ara sokaklardan çıkan çok sayıda kişinin kendisine saldırdığını belirterek, "Sokaklarda eşkıyalık yapıyorlar, neymiş ülkeyi daha çok seviyorlarmış" dedi.
Güvenlik kamerası görüntülerini de TV yayınında paylaşan Gültekin, geçen hafta Necmettin Erbakan anmasına katılan liderleri eleştirdiği için sosyal medyadan da kendisine tepkiler geldiğini açıkladı.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Boynukalın'dan Kadınlar Günü’nde skandal tweet
- Erdoğan, yazarımız Mine Söğüt'ün sözlerini hedef aldı
- İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına Akşener'den yanıt
- Meteoroloji'den birçok kente sağanak ve kar uyarısı
- AKP'li Kadak'tan tepkilerin ardından ilginç savunma
- Prof. Soysal: 'İnsan istenmediği yerden gider'
- Bahçeli'nin açıklamasının ardından üç hilal soruşturması
- Fransız milyarder milletvekili helikopter kazasında öldü
- Bahçeli: Provokatörler deşifre edilmelidir
- İmamoğlu, İYİ Partililerin tepkisine yanıt verdi