Levent Gültekin'e saldıranlar serbest!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldıranlar serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:06
Levent Gültekin'e saldıranlar serbest!
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25 kişi tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin'in saldırı davasında yeni gelişme. Bakırköy Adliyesi'nde gerçekleşen duruşmada hakim, Gültekin'e saldırıda bulunan 2 kişinin serbest bırakılmasına karar verdi. 

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