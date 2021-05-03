Levent Gültekin'e saldıranlar serbest!
Gazeteci Levent Gültekin'e saldıranlar serbest bırakıldı.
25 kişi tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin'in saldırı davasında yeni gelişme. Bakırköy Adliyesi'nde gerçekleşen duruşmada hakim, Gültekin'e saldırıda bulunan 2 kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.
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