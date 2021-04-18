Lewis Hamilton: "Red Bull Imola'da daha iyi stratejiye sahip"

18 Nisan 2021 Pazar, 12:47

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı öncesinde Lewis Hamilton, Red Bull’un avantajlı olduğunu ifade etti. Dün yapılan sıralama turları sonrasında pole pozisyonunu alan İngiliz pilot şunları söyledi, “Strateji açısından biraz daha iyi kartlara sahip oldukları açık. Ancak bu, benzersiz bir şeyi ortaya çıkaramayacağımız ya da farklı bir şey yapamayacağımız anlamına gelmiyor.”

“VALTTERİ’YE NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM”

İlk iki antrenman seansında pistin en hızlı ismi olan Valtteri Bottas’ın sıralamalarda geride kalması ile ilgili ise Hamilton, “Açıkçası Valtteri’ye ne oldu bilmiyorum. Burada rakiplerinizi pist üstünde geçmek oldukça zor. Bu yüzden ilk turlarda onun desteğini alamayacağız. Ama yine de başarabiliriz. Red Bull’u geride tutmak için her şeyi yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

“FARKA RAĞMEN MUTLUYUM”

Sıralama turlarının son seansında attığı iki tur arasındaki farkın neden kaynaklandığı sorusuna ise Hamilton şu yanıtını verdi, “İlk turdu sanırım, birinci ve ikinci virajlarda hızlandığımı ve iyi bir turda olduğumu biliyordum. Ancak 12. virajda (Acque Minerali) zaman kaybettim. İkinci turda, 2. ve 3. virajlarda (Tamburello) ve 9. virajda (Piratella) zaman kaybettim ama son sektörde hızlandım. İkisini bir araya getirmek bence mükemmel bir tur olurdu. Yine de gerçekten mutluyum.”