Lewis Hamilton: “Umarım 40 yaşına kadar yarışmam”

13 Haziran 2021 Pazar, 15:29

Formula 1’de yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Corriere Della Sera’ya açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda Mercedes’le sözleşmesi sona erecek İngiliz pilotun geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine bir yıllık sözleşme imzalaması beklenirken bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmenin de seçeneklerden biri olduğu ifade edildi.

“YAPMAK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR”

Lewis Hamilton şunları söyledi, “Dürüst olmak gerekirse 40 yaşına geldiğimde yarışmak istemiyorum. Yapmak istediğim çok şey var ve bu seçime yapmak zor olacak. Ancak hayat sizi şaşırtabilir. Örneğin bu sezon bu kadar eğleneceğimi düşünmüyordum. Bunun nedeni Max ile olan rekabet değil. Her gün kendimle ilgili yeni şeyler keşfediyorum. Pandemide ve karantinada yeteneğimi, bedenimi ve zihnimi geliştirmek için çok fazla zamanım oldu.”

“YENİ PİLOTLAR HARİKA”

İngiliz pilot ayrıca, “Her zaman kendimle yarışırım. Kendimi nasıl yeneceğimi düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl nasıl olduğumu ve yedi kez dünya şampiyonu birini nasıl yenebileceğimi hayal ediyorum. Rakiplerimle çok ilgilenmiyorum ama yeni pilotlar harika. Lando Norris, George Russell, Charles ve Carlos. Ferrari'ye yeni geldi ve çok iyi bir iş çıkartıyor. Leclerc ile çok güçlü bir ikili oldular. F1 emin ellerde ve parlak bir gelecek öngörüyorum."