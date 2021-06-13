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Sharma ayrıca, Eriksen’in İngiltere’ye dönmesi durumunda oynamasına izin verilmeyeceğini söyledi, “Yaşanan olay herkesi sarstı. Sadece Danimarkalıları değil, pek çok insanı etkiledi. Buradaki tek iyi haber yaşıyor olması. Kötü haber ise kariyerinin sonuna geldi. Bir daha futbol oynayabilir mi? Şimdilik bunu söyleyemem ama zor. Söyleyebileceğim tek şey, artık İngiltere’de oynayamaz. Bu konuda oyuncu sağlığını ilk sıraya almamız gerekiyor.”

