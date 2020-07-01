LGBTİ+ olmak için Avrupa’nın en kötü ikinci ülkesi Türkiye

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Verilere göre Türkiye, LGBTİ+ olmak için Avrupa’da en kötü ikinci ülke. 49 ülkenin yer aldığı endekste LGBTİ+ bireylerin hakları belirli bir formülle puanlanıyor. Raporda ilk beş ülke Malta (89), Belçika (73), Lüksemburg (73), Danimarka (68) ve Norveç (68).

Türkiye 2010’daki değerlendirmede 47 ülke arasında 45. sırada yer alırken sonraki yıllarda Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Ukrayna, Makedonya ve Belarus gibi ülkelerde LGBTİ+ gruplara karşı artan baskılar nedeniyle bu ülkeler endekste geriye gidince, Türkiye 41. sıraya yükselmişti.

Raporun Türkiye’ye tavsiyeler bölümünde ise “Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet özelliklerine dayanan tüm suçları kapsayan nefret suçu ve nefret söylemi yasaları uygulanmalı.

Cinsiyet tanımlaması için özgür iradeye dayanan adil, şeffaf bir yasal çerçeve geliştirilmeli. Toplanma özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalı” yer aldı.