Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ekim ayı sonunda istifa etme kararından vazgeçtiğini açıkladı.
Libya Başbakanlık Sözcüsü Galib el-Zaklai, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Serrac'ın, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar istifa etme kararından vazgeçtiğini duyurdu.
Serrac'ın kararının, "Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek Konseyi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve bazı dost ülkelerden gelen çağrılar üzerine" alındığı belirtilen açıklamada, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar Libya Başbakanı'nın görevine devam edeceği bildirildi.
Açıklamada, Serrac'ın, "barış ve uzlaşı ile bu krizden çıkılması için, diyalog komitesinin, kişisel çıkarlar ve bölgecilik gözetmeden tarihi sorumluluğunu yerine getirmesini ve tüm üyelerin ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmasını umduğu" kaydedildi.
SERRAC'IN İSTİFA KARARI
Libya Başbakanı Serrac, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, en geç ekim sonunda görevini bırakmak istediğini açıklamıştı.
Serrac, Libya resmi televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, "Yürütme yetkimi en geç ekim sonunda devretmeyi samimiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum." demişti.
Ülkede doğrudan seçimlere gidilmesinin en iyi çözüm yolu olduğuna işaret eden Serrac, ekim sonuna kadar "diyalog komitesinin faaliyetlerini tamamlamış, yeni bir Başkanlık Konseyi seçmiş ve görevi devralacak yeni başbakanı görevlendirmiş olacağını" ümit ettiğini belirtmişti.
Libyalı taraflar arasında süren görüşmeler kapsamında 9 Kasım’da Tunus’ta Libya Siyasi Diyalog Forumu düzenlenecek.
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