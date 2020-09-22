Libya İçişleri Bakanı, Alman Büyükelçiyle Rus paralı askerlerin sınır dışı edilmesini görüştü
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Oliver Owcza ile Rus paralı askerlerin sınır dışı edilmesi meselesini görüştü.
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Alman Büyükelçiyle bugünkü görüşmemizde güvenlik ve siyasi çözüm konuları ile bir ve istikrarlı Libya için Rus paralı askerlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini görüştük." ifadesini kullandı.
Alman Büyükelçi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile son dönemdeki siyasi gelişmeleri tartışmaktan memnuniyet duyuyoruz. [Başağa'nın] Libya'nın birliği ve profesyonel güvenliğe odaklanmasından etkilendik. Ulusal ve uluslararası tüm çabaların BM liderliğinde başarılı bir Libya Siyasi Diyaloğuna yönlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştık!" ifadelerine yer verdi.
Pleased to discuss recent political developments with MoI @fathi_bashagha. Impressed by his focus on Libyan unity and professional security. We agreed that all - national and international - efforts should be directed on a successful UN-led Libyan Political Dialogue! pic.twitter.com/aAWPEbxDlj— Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) September 21, 2020
Söz konusu Rus paralı askerlerin ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek verdiği belirtiliyor.
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak 2020'de bir konferans düzenlenmişti.
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