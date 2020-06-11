Libya: Trump ve Sisi, telefonda "tüm yabancı güçlerin çekilmesi" konusunu görüştü

11 Haziran 2020 Perşembe, 02:30

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi telefonda bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Beyaz Saray açıklamasında, Trump'ın Sisi'nin hafta sonu Libya'daki sorunun siyasi bir çözüme kavuşturulması yönünde gösterdiği çabaları övdüğünü ve iki liderin Libya'dan yabancı güçlerin tamamının çekilmesi konusunu ele aldıklarını söyledi.

Beyaz Saray Basın Müşaviri Yardımcısı Judd Deere'in Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, "İki lider, Birleşmiş Milletler'in 5+5 ateşkes görüşmelerinin yeniden başlatılması ve Libya'da tüm yabancı güçlerin ayrılmasının yollarını ele aldı" denildi.

Sisi, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Pazartesi günü itibarıyla Libya'da ateşkes ilan edilerek Cenevre'de barış görüşmelerinin başlatılmasını öngören yeni bir girişim açıklamıştı. Sisi aynı toplantıda, Libya'daki tüm yabancı savaşçıların ülke dışına çıkarılması çağrısı yapmıştı.

5+5 ADI VERİLEN MEKANİZMA NEDİR?

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve ülkenin batı bölgelerinde varlığını sürdüren Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile doğusunu kontrol altında tutan Libya Ulusal Ordusu'nun belirlediği beşer kişilik heyetlerin ateşkes için görüşmelere başlaması öngörülüyor.

5+5 adı verilen bu mekanizmanın BM nezdinde yürüteceği görüşmelerle ateşkesin sağlanmasının ardından siyasi çözüm için müzakerelere başlanması planlanıyor.

AFP

TÜRKİYE, MISIR'IN ÖNERİSİNİ REDDETTİ

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, çarşamba günü köşe yazısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Selvi'nin yazısına göre, Çavuşoğlu, Sisi'nin yaptığı ateşkes çağrısının 'ölü doğduğunu' söyledi.

Çavuşoğlu, "Kahire'deki ateşkes çabası ölü doğmuştur. Bir ateşkes imzalanacaksa herkesin bir araya geldiği, Moskova gibi, Berlin gibi platformlarda hep birlikte yapılmalıydı. İki tarafın da kabul ettiği ateşkes kalıcı olur. Ama Hafter hiçbir zaman buna yaklaşmadı. Kahire'de Ulusal Mutabakat Hükümeti yok, diğer ülkeler yok. Hafter'i kurtarmaya yönelik ateşkes çağrısı bize samimi ve inandırıcı gelmiyor" dedi.

Yazıya göre, Çavuşoğlu, BM çatısı altında her tarafın bir araya geldiği bir platformda mutabık kalınacak ateşkesin inandırıcılığı olacağını sözlerine ekledi.

Türkiye, Kasım 2019'da UMH ile imzaladığı askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması kapsamında bu yönetime bağlı güçlere istihbarat ve askeri destek veriyor. Türkiye, bu kapsamda UMH'ye silahlı insansız hava aracı, tank ve silah sağlıyor.

Sadece Türk ordusundan güvenlik yetkilileri değil; Suriye'den de UMH'ye destek olmak üzere 5 binin üzerinde silahlı muhalif savaşçı Libya'ya gönderildiği belirtiliyor.

AFP

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ: 'YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde hem Trump hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda Libya konusunu görüştü.

Erdoğan, salı günü TRT'ye yaptığı açıklamada, Trump ile görüşmelerinin ardından Libya'da yeni bir dönemin başlayabileceğini söyledi.

Erdoğan, "Bu akşam yaptığımız görüşmeden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu. Böyle bir adım belki olabilir" dedi.

Erdoğan, Putin ile de çarşamba akşamı bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüsle mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.

BM geçen hafta yaptığı açıklamada, hem UMH hem de Libya Ulusal Ordusu'nun Şubat ayında kesintiye uğrayan ateşkes görüşmelerine yeniden başlama konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

BM'nin Libya Temsilciliği'nden çarşamba günü yapılan açıklamada da tarafların ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve BM temsilcileri ile ayrı ayrı masaya oturdukları belirtildi.