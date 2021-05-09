Libya uzlaşısında gri hava dağılmıyor

09 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Gözlerin Ulusal Birlik Hükümeti’yle birlikte seçim sürecine çevrildiği Libya’da farklı cepheler arasında görüş ayrılıkları sürüyor. Libya Başkanlık Konseyi’nden bir sözcü önceki gece, başkent Trablus’ta Konsey toplantılarının yapıldığı otelin, kimse içerde olmadığı bir sırada silahlı bir grup tarafından basıldığını duyurdu. Silahlı grubun Trablus merkezli, Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu adlı oluşum olduğu, baskını Dışişleri Bakanı Necla el Menguş’un görevden alınması için yaptığı savunuldu.

BAKANA TEPKİ

AA’nın haberine göre Öfke Volkanı Operasyonu, baskın suçlamasını yalanladı. Ancak oluşum, Birlik Hükümeti’ni desteklediği vurgusuna karşın son dönemdeki kararları ve Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına karşı tepki içeren bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bir komutanın “Hükümet, Ulusal Birlik Hükümeti olması gerekirken, Hafter’e boyun eğmiştir” sözleri aktarıldı. “Hükümet, Öfke Volkanı’nı dışlamış ve sadece tartışmalı olmakla kalmayıp, aynı zamanda Trablus’a yönelik saldırıları destekleyen isimleri (devlet kurumlarında yönetici olarak) dayatmıştır. Hükümetin önemsemediği sesimizi duyuracağız” denildi.

Menguş, 3 Mayıs’ta başkent Trablus’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında, Ankara’ya yabancı güçler ve paralı askerlerin ülkeden çıkarılması yönünde işbirliği çağrısı yapmıştı. AA’nın haberine göre, Menguş’un 2019’da ABD’de bir panelde, ülkenin doğusunda etkin silahlı güçlerin komutanı Halife Hafter’i “kahraman” olarak nitelendirdiği haberinin sosyal medyada yayılması da tartışmaları alevlendirdi.



