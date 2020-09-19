Libya’da Sarraj’ın istifa kararı Türkiye’yi zor durumda bırakabilir

19 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ve emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Libya’da Türkiye’nin desteklediği ve Birleşmiş Milletler’in meşru saydığı Sarraj hükümetinin istifa kararını değerlendirdi. “Bizim politikamız Sarraj’a aşırı odaklıydı” diyen Yavuz, Libya ile Türkiye arasında imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşmasının tehlikeye girebileceğini belirtti. Özülker de “Sarraj’ın yerine gelenler ne yapacak, buna bakmak gerekiyor. Türkiye’nin tek başına Katar’la, Cezayir veya Tunus gibi hiçbir şey yapamayacak ülkelerle başarı kazanması kolay bir iş değil” yorumunda bulundu.

Türkiye’nin desteklediği Libya’daki Ulusal Uzlaşı Hükümeti’nin Başbakanı Fayez Sarraj, ekim ayı sonunda görevini devredeceğini açıkladı. Durumu değerlendiren eski Büyükelçi Özülker, Libya’da 3 önemli gelişme olduğuna işaret ederek şunları dile getirdi: “İlk olarak bir ateşkes ilan edildi ve bu kapsamda işler heyetler arasında görüşmeye dönüştü. Bu durum iddia edilen hedeflerin tutulması demek değildi. Sarraj, burada bütünleşmiş bir Libya’nın hükümeti olarak kendini mütalaa etmek istiyor. Ama oraya gelinebilmiş değil. İkinci olarak, ateşkes yapıldı ama kimin eli kimin cebinde belli değil. Tarafsız bölge olarak Sirte ve Cufra’yı ilan etmeye karar verdiler. Bu nereye kadar gider kimse bilmiyor. Üçüncü mesele de mevcut koşullarda doğuda meclis ve diğer taraftan Hafter arasında çok büyük bir anlaşma yok.”

‘HÜKÜMETTE DENGESİZLİK VARDI’

Sarraj’ın geçici bir hükümet olarak göreve geldiğine işaret eden Özülker, “Bu hükümetin kendi içinde de bir güç dengesizliği vardı. Mesela İçişleri Bakanı’nın arkasında güçlü bir aşiret desteği vardı. Bir ara anlaşmazlıktan ayrıldı ancak biz de devreye girerek göreve getirilmesini sağladık” ifadelerini kullandı. Sarraj’ın önünde iki tercihin olduğunu söyleyen Özülker, “Ya ‘Bu işi yapacak benim, herkes hizzaya gelsin’ diyecekti. Ya da bir noktada istifa etmek suretiyle Libya bütününde çözümü zorlamaya çalışacaktı. Tahmin ediyorum ikinciyi tercih etmek durumunda bırakıldı. Libya’da bundan bir sonuç çıkacağını tahmin etmiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

‘PROTOKOLÜN ANLAMI KALMAYABİLİR’

Türkiye’nin Libya ile münhasır ekonomik bölge oluşturduğu protokole değinen Özülker, şunları kaydetti: “Sarraj’ın yerine gelenler ne yapacak, buna bakmak gerek. Türkiye’nin tek başına Katar’la, Cezayir veya Tunus gibi hiçbir şey yapamayacak ülkelerle başarı kazanması kolay bir iş değil. Türkiye meşru hükümeti desteklemek dışında bir şey yapamaz. Meşru hükümet olmadığı takdirde de yapmış olduğumuz protokolün anlamı kalmaz. Sarraj gider, onun yerine kimin geleceği belli olmazsa, hatta çözümü başka bir noktada gören bir hükümet gelirse, Türkiye cidden zora girer.”

‘TÜRKİYE İÇİN İYİ OLMAZ’

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ise Libya’yla ilişkilerin imzalanan münhasır ekonomik bölge protokolü nedeniyle çok önemli olduğuna dikkat çekerek şunları aktardı: “Libya ile yaptığımız anlaşma riske girebilir ve bu Türkiye için iyi olmaz. Önümüzdeki dönem nasıl şekillenecek bunu kestirmek mümkün değil. Bizim politikamız Sarraj’a aşırı odaklıydı. İşbirliği doğruydu ama diğer tarafı da dikkatten uzak tutmayan bir yaklaşım içinde olmak gerekiyordu. Fakat biz meseleye öyle bakamadık ve tek taraflı angajmana girdik. Bu tek taraflı bakış ülkemiz için iyi bir sonuç doğurmayabilir.”

ERDOĞAN: BAZI TEMASLAR OLABİLİR

Libya’da Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) Konsey Başkanı Fayez Sarraj’ın gelecek ay sonuna kadar görevini bırakma yönündeki açıklaması Ankara’da yankı buldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Sarraj’ın istifa kararı bizi üzdü” açıklaması yaptı. “Attığımız adımlarla Hafter’i gerilettik, eninde sonunda kaybedecek” diyen Erdoğan, “Sarraj’dan aldığımız haberler sonrası bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Önümüzdeki hafta bazı görüşmeler olabilir, görüşmelerle birlikte bu işi olması gereken istikamete kavuştururuz” diye konuştu.