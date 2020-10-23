Libya’da taraflar kalıcı ateşkeste anlaştı

23 Ekim 2020 Cuma, 13:37

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Libya'da alınan ateşkes kararın barış için çok önemli olduğunu vurgulayan Williams, "Libya'da savaşan tüm tarafların kalıcı ateşkeste anlaştı" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarının üçüncü turu haziranda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti. Dördüncü tur görüşmeleri 24 Ekim Cumartesi'ne kadar devam edecek.

Tunus Dışişleri Bakanlığı da dün ev sahipliği yapacağı Libya müzakerelerinin 9 Kasım'da başlayacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler nezdinde Libya'nın meşru temsilcisi Libya hükümetine bağlı güçlerin, Hafter ve uluslararası müttefiklerini bu yılın Nisan-Mayıs aylarında Trablus ve ülkenin batısından uzaklaştırmasıyla, siyasi çözüm arayışları ve müzakereler yeniden ivme kazanmıştı.

ÜÇ AY SÜRE VERİLDİ

Williams, ülkede bulunan tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların üç ay içinde Libya’yı terk etmek zorunda olduklarını belirtti.

Libya, Kaddafi’nin 2011’de devrilmesinden bu yana bir kaos içinde. Türkiye BM’nin de tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken, Hafter'i destekleyenler arasında ise Rusya ve Fransa bulunuyor.



