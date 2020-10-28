Libya'da yerdeki sosyal mesafe etiketlerine Macron'un fotoğrafını bastılar

Başkent Trablus'ta bir mağaza, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkisini farklı bir şekilde ortaya koydu.

AA
28 Ekim 2020 Çarşamba, 17:18
Libya'da yerdeki sosyal mesafe etiketlerine Macron'un fotoğrafını bastılar
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Libya'da bir giyim mağazası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasına tepki olarak, yerdeki sosyal mesafe etiketlerinde Macron'un fotoğrafını kullandı.

Başkent Trablus'un Ayn Zara semtindeki bir kadın giyim mağazasında Macron'un tutumuna gösterilen tepki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki sosyal mesafe uygulamasına yansıdı.

Mağaza yetkilileri, müşterilerin kasa önünde sosyal mesafe kuralına uymaları için hazırlanan, "Lütfen burada durun" yazılı etiketlerde Fransa Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını kullandı.

Mağazada alışveriş yapan müşteriler, Macron'un fotoğrafının bulunduğu uyarı etiketlerine basarak sıralarını bekledi.


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