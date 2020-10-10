Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin kayıp serveti Türk çiftte bulundu

10 Ekim 2020 Cumartesi, 16:19

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) polis kaynaklarından aktardığı habere göre, 2010 yılında Libya hükümeti, Alman Merkez Bankası'ndan 100'lük ve 200'lük banknotlar halinde bilinmeyen bir sebeple 160 milyon euro aldı. Bingazi'deki bir bankada tutulan servete, 2017 yılında Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından başlayan iç savaşta Libya Ulusal Ordusu el koydu.

Paraların yarısının iyi muhafaza edilip kullanılabilir durumda olduğu, diğer yarısının uzun bir süre su altında kaldığı için zarar görüp solduğu belirtildi.

Libya Ulusal Ordusu'nun iyi muhafaza edilmiş 80 milyon Avro'luk kısmı silah ve teçhizat için harcadığı, kalan 80 milyonun ise daha sonra deterjanla yıkandığı için kullanılamaz hale geldiği düşünülüyor.

2018 yılının yazında Avrupa Merkez Bankası'nda banknotlar yeniden görüldü. Fransız polisine göre, tespit edilen paraların yüzde 90'ının kaynağı Türklere dayanıyor. İlk defa bu banknotları değiştirmek için bankaya giden Arap işçiler, söz konusu paraları kaçak olarak çalıştıkları Türk iş verenlerden aldıklarını ileri sürdü.

Kaddafi'nin servetine ait çok sayıda paranın dolaşımda olduğu biliniyor. Birleşmiş Milletler nezdinde konu hakkında titizlikle soruşturma sürerken, Avrupa Merkez Bankası da seri numaraları bilinen yıpranmış paraların alınmaması için 2020 yılının başlarında bankalara uyarıda bulunuyor.

TÜRKİYE'DE MİLYONLARCA AVRO'NUN KALDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Fransız sahte para ile mücadele birimi, Fransa'nın Limoges kentinde söz konusu parayı kullanan Türk çiftini ise sorguya çekerek, haklarında inceleme başlattı. Markette çalışan çift, yıpranmış banknotları Türkiye'de gerçek değerinin yüzde 50 ila 75'ine satın aldıklarını, bunları daha sonra yaptıkları işlerde kullanarak kullanıma soktuklarını söyledi.

Çiftin, toplamda 40 bin Avro değerinde banknotu kullanıma soktuğu düşünülüyor. Soruşturmayı yürüten görevliler, banknotların her yerde çıkmaya devam edeceği uyarısında bulunarak Türkiye'de milyonlarca Avro'nun kaldığını düşünüyor. Çift hakkında soruşturma başlatıldı.