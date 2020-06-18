Libya’ya kritik ziyaret

18 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

İç savaşın sürdüğü Libya’da son dönemde sıcak gelişmeler yaşanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da içinde bulunduğu heyet başkent Trablus’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, dün Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) Başbakanı Fayez Sarraj ile bir araya geldi. Görüşmede UUH’nin daha önce reddettiği ateşkes çağrısı ile Türk şirketlerin Libya’ya dönüşünün ele alındığı bildirildi.

İTALYAN BAKANA ERTELEME

Çavuşoğlu’nun dün Ankara’da İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüşeceği duyurulmuştu. Çavuşoğlu ve Di Maio’nun ortak basın toplantısına 1.5 saat kala İtalyan bakanın Ankara ziyaretinin yarına ertelendiği duyuruldu. Bu gelişmenin ardından İtalyan basını, Di Maio’nun ziyaretinin, Çavuşoğlu’nun Trablus’a gitmesi nedeniyle ertelendiğini, İtalyan tarafına ertelemeye ilişkin bilginin sabah saatlerinde verildiğini yazdı.

Türkiye’den konuyla ilgili resmi açıklama gelmezken UUH, sosyal medya hesabı üzerinden Türk heyetinin Trablus’ta Sarraj ile görüştüğünü duyurdu ve ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaştı. UUH’den yapılan açıklamada Türk heyetle görüşmede Libya’da yaşanan son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliğinin ele alındığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun 14 Haziran’da İstanbul’da Türk mevkidaşlarıyla Libya’da ateşkes ve siyasi süreç konusunu görüşecekleri bir toplantıda bir araya gelecekleri duyurulmuştu. Ancak bu ziyaret son dakikada ertelenmişti.

Rus bakanların ziyaretinin, Türkiye’nin Sarraj ile ateşkes konusunu görüşmek için süre istemesi nedeniyle ertelendiği belirtilmişti. Libya’da son dönemde UUH güçlerinin General Halife Hafter öncülüğündeki Libya Ulusal Ordusu karşısında ilerleyişinden sonra Hafter’i destekleyen Mısır tarafından ateşkes çağrısı yapılmış, buna Rusya destek verirken UUH güçleri reddetmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ateşkesin “ölü doğduğunu” söylemişti.

ZİYARET ÖNCESİ TOPLANTI

Bakanların kritik Libya ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Çavuşoğlu, Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile MİT Başkanı Fidan’ın da katılımıyla sürpriz bir toplantı yapıldı. Erdoğan’ın programında yer almayan önceki akşamki toplantıda Libya konusunun ele alındığı belirtildi.

ANKARA-PARİS GERİLİMİ

NATO Savunma Bakanları zirvesi öncesi Reuters’a açıklama yapan bir Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türk donanmasına ait gemilerin, NATO görevini yürüten Fransız savaş gemilerini taciz ettiğini öne sürdü. Türkiye’nin son adımları karşısında NATO’nun kafasını kuma gömemeyeceğini söyleyen yetkili, “Birlik içinde karmaşık anlar olabileceğini biliyoruz ama deve kuşu gibi davranıp ortada bir Türkiye sorunu yokmuş gibi yapamayız. Bunu çözmeliyiz” dedi. Fransa’nın açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı’ndan “Ülkemizin Libya’ya yönelik tutumuna dair iddiaları, Fransa’nın Libya’ya yönelik karanlık ve izah edilemez politikasının yeni bir göstergesidir” çıkışı yükseldi.