Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar

09 Şubat 2021 Salı, 15:27

Metropoll Araştırma'nın yaptığı, "Parti mi lider mi?" anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 69,4'ü, "Benim için partiden çok lider önemlidir" derken, yüzde 26,5'i de, "Parti önemlidir" dedi. Katılımcıların yüzde 4,1'i ise fikir belirtmedi.

AKP'li seçmenlerin büyük çoğunluğu, "Lidere oy veriyorum" diyor. Ankete katılan ve son seçimlerde AKP'ye oy veren seçmenlerin yüzde 85,5'i, "Lidere oy veriyorum" derken, yüzde 12,2'si, "Parti'ye oy veriyorum" yanıtını verdi. AKP'li seçmenlerin yüzde 2,3'ü sorulara yanıt vermedi.

Dikkat çeken bir diğer sonuç ise MHP'li seçmenlerin yanıtı oldu. Ankete katılan MHP'lilerin yüzde 79,5'i lidere oy verirken, yüzde 19,9'u partiye oy verdiğini belirtti. Yanıt vermeyen MHP'lilerin oranı da yüzde 0,6 oldu.

Yine liderin öne çıktığı bir diğer seçmen kitlesi ise Saade Partisi'nde oldu. Ankete katılan SP'lilerin yüzde 72,2'si lidere, yüzde 27,8 partiye oy veriyor.

Diğer partilerdeki dağılım ise şöyle:

CHP

Lidere: Yüzde 48,9

Partiye: Yüzde 47,3

Cevap yok: 3,8

HDP

Partiye: Yüzde 56,4

Lidere: Yüzde 41,1

Cevap yok: Yüzde 2,5

İYİ Parti

Partiye: Yüzde 58,9

Lidere: Yüzde 35,5

Cevap yok: 5,6

DİĞER

Partiye: 66,7

Lidere: 33,3