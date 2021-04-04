Lider Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa

04 Nisan 2021 Pazar, 08:21

Spor Toto Süper Lig'de bugün (4 Nisan Pazar) Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ta eksikler dikkat çekti. Maç saat 19.00'da başlayacak. Hakem ise tartışmalı isim Halil Umut Meler! Zorlu 90 dakika beIN Sports'tan naklen yayınlanacak!

6 FUTBOLCU KADRODA YOK

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic ve Bernard Mensah ile cezalı Rachid Ghezzal, hasta oldukları belirtilen Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.

KADRO BELLİ 11 DEĞİL

Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçının kamp kadrosuna dahil ettiği oyuncular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Georges Nkoudou, Cyle Larin.







