Lider Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa
Halil Umut Meler'in yöneteceği Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Siyah-Beyazlı ekip 6 eksikle çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'de bugün (4 Nisan Pazar) Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ta eksikler dikkat çekti. Maç saat 19.00'da başlayacak. Hakem ise tartışmalı isim Halil Umut Meler! Zorlu 90 dakika beIN Sports'tan naklen yayınlanacak!
6 FUTBOLCU KADRODA YOK
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic ve Bernard Mensah ile cezalı Rachid Ghezzal, hasta oldukları belirtilen Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.
KADRO BELLİ 11 DEĞİL
Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçının kamp kadrosuna dahil ettiği oyuncular şunlar:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Georges Nkoudou, Cyle Larin.
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli Ahmet de pandemi dinlemedi
- Hande Sarıoğlu ekranlara göbek atarak döndü
- Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!
- Son seçim anketinde ittifaklarda son durum!
- CHP'de Muhsin Yazıcıoğlu istifası
- Buket Aydın, Kılıçdaroğlu'nu böyle duyurdu
- Londra'dan getirilen Covid-19 hastası tanıdık çıktı
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
- Anjiyo olan Gergerlioğlu ile ilgili yeni açıklama