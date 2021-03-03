Lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında

03 Mart 2021 Çarşamba, 11:21

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Üst üste 8. maçını da kazanarak Ankara’ya giden Sarı Kırmızılılar liderliği sürdürmek istiyor. Ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü ise 6 maçlık galibiyet hasretini dindirmek için bugün zafer arayışında olacak.



Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 26 maç oynayan Galatasaray, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor.

LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçta da üçer puan elde etti.

Galatasaray'da tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in maçta forma giymesi beklenmiyor. Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili aldığı 3 maçlık cezası biten Oğulcan Çağlayan ise karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek. Galatasaray'da Younes Belhanda, Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 52 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Galatasaray, ayrıca 13 maçla ligde kalesini en fazla gole kapatan takım olarak öne çıkıyor. Sarı Kırmızılılar ayrıca Muslera ile puan kaybetmiyor. Galatasaray, Süper Lig'de tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın bu sezon forma giydiği 8 maçta da puan kaybetmedi.

Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, bu sezonun 20. haftasında 20 Ocak'ta Yukatel Denizlispor ile yapılan karşılaşmayla sahalara döndü.

MOSTAFA MOHAMED: 5 MAÇTA 5 GOL

Sarı Kırmızılılarda öne çıkan bir diğer isim ise Mostafa Mohamed. Galatasaray'ın devre arasında kadrosunda dahil ettiği Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 5 kez ağları havalandırdı. Mısırlı golcü, ligde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında birer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında da 2 kez ağları havalandırdı.

MKE Ankaragücü ise ligde çıktığı 25 maçın 5'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 15'ini ise kaybetti. Başkent ekibi, 20 puanla 27. haftayı son sırada tamamladı.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’İ

Fatih Terim’in takımını; Muslera-Yedlin-Luyindama-Marcao-Ömer-Etebo-E.Kılınç-Gedson-Arda-Onyekuru-Mohamed 11’i ile sahaya sürmesi bekleniyor.





