Lig Başakşehir maçıyla bitiyor

21 Temmuz 2020 Salı, 11:46

Süper Lig’de son haftanın programı açıklandı. Şampiyon Medipol Başakşehir pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 34. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Haftanın açılış maçında cuma günü Antalyaspor - Galatasaray karşılaşacak. Cumartesi günü ise 7 karşılaşma oynanacak. Şampiyon Başakşehir de pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.

Süper Lig’de son haftanın programı şöyle:



24 TEMMUZ CUMA

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray



25 TEMMUZ CUMARTESİ

21.00 Y. Denizlispor - MKE Ankaragücü

21.00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

21.00 Göztepe - DG Sivasspor

21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor

21.00 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor



26 TEMMUZ PAZAR

17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir



