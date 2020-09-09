Lig başlıyor, maç yayını tehlikede!

09 Eylül 2020 Çarşamba, 19:14

Süper Lig maçlarının naklen yayınında TFF, Kulüpler Birliği, beIN Sports ve yayıncı kuruluşun hizmet aldığı Saran Grup'un yayın şirketi arasındaki gerginlik, cuma günü başlayacak yeni sezon maçlarının TV'den naklen yayını riske attı.

www.cumhuriyet.com.tr spor sorumlusu Arif Kızılyalın'ın TFF ve kulüplere yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve Karatlı yayıncı beIN Sports arasında 2020-21 sezonunda maç yayını karşılığı ödenecek rakamlara ait orta nokta bulunamamamıştı. Krizin ilk ayağında bu anlaşmazlık söz konusu. Geçen hafta içinde Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın birlik adına TFF ve yayıncı kuruluş ile yaptığı görüşmede, "Biz kağıt üzerindeki anlaşma olan 3 milyar TL sezonluk ücreti talep ediyoruz (geçen yılki döviz kurundan 500 milyon dolar) " ifadesini kullanmıştı. Yayıncı kuruluş ise TFF'den geçen yılın sonunda, "3 milyar TL üzerinden yeniden görüşülecek sözü" aldığını, hatta elinde bir belge olduğunu belirtti. Kulüpler Birliği Vakfı tüm ısrarına karşın bu belgeyi TFF'den alamadı. Ve yeni sezona 'yayın ücreti belirsiz' şekilde adım atıldı.

Maçların yayını riske atan asıl kriz ise beIN Spors'un Türkiye'de yayın (teknik konular) desteği aldığı ve bir anlamda maçların kaydını yayınını sağlayan şirketle yaşadığı maddi anlaşmazlık. Piyasadan gelen bilgiler beIN Sports'un patronu Yousef Al-Obaidly'nin de yer aldığı görüşmelerde Katarlı şirketin hizmet aldığı Türk şirkete 30 milyon dolar borçlandığı yolunda. Hatta pandemi krizi öncesine dayanan 1 yıllık süre içinde beIN Sports, söz konusu şirkete 1 dolar bile ödeme yapmadı. Bu şirket de parasını tahsil etmeden yeni yayın döneminde anlaşma yapmaya yanaşmıyor. Krizin çözülemeyecek gibi duran noktası ise beIN Sports'un dolar bazındaki ödemeyi eski kurdan yapmak istemesi, yeni yayın dönemi için de indirim talebi açması. Bu kriz nedeniyle beIN Sports'un yurt dışından bir firma ve bir de Türk şirketle pazarlık yaptığı ancak yabancı şirketin (pandemi-karantine vb) gibi sıkıntılar nedeniyle en azından bu haftaki yayınlara yetişmesinin imkansız olduğu öğrenildi.

İddialara göre beIN Sports'a yayın hizmeti veren Türk şirket Saran Group'a ait bir alt şirket. Ve bu şirket Avrupa ile Asya'da birçok federasyon ve spor oluşumuna yüksek kalite (HD) yayın desteğini profesyonelce sağlıyor, bünyesinde yerli yabancı çok sayıda personel çalıştırıyor.

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ise konu ile ilgili sorumuza, "TFF'lik bir durum" değil yanıtını verdi.

Eğer beIN Sports bu paraları ödemezse bu haftaki yayın krize girecek, belki de 10 maçın sadece 3-4'ü yayınlanacak.







