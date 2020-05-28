Ligin kaderi belli oluyor! 12 Haziran için karar anı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 08:22

Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu rakamlardaki düşüşün sürmesiyle TFF, son noktayı bugün koyacak. Süper Lig’in 12 Haziran’da başlatılması ile ilgili karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlatılmasını planlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, bugün yapacağı son toplantının ardından kesin kararlarını duyuracak.

Liglere verilen ara sonrası 20 Mayıs'ta toplanan TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı (KBV), 12 Haziran tarihinde anlaşmış, Başkan Nihat Özdemir, mevcut şartların değişimini göz önünde bulundurarak kesin kararın 28 Mayıs'ta verileceğini duyurmuştu.

DÜŞME KONUSU

Bugün yapılacak son zirvede alınacak “12 Haziran'da başlıyoruz” kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Küme düşme konusu da masaya yatırılacak ve bununla ilgili nihai karar da açıklanacak. ‘Düşme kaldırılsın' önerisi reddedilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “TFF bu süreci yöneten kurumdur. Kararı onlar verecektir. Ne düşünüyorlarsa, ne karar alırlarsa takip edeceğiz” açıklamasıyla gelişmeleri değerlendirdi.



