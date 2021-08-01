Lille, Fransa Süper Kupası'nda PSG'yi devirdi
Lille, Fransa Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Fransa ekiplerinden Lille ve Paris Saint-Germain, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
İsrail'de oynanan karşılaşmada Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille, Burak Yılmaz’ın asist ve Xeka'nın 45. dakikada attığı tek golle Paris Saint-Germain'i mağlup ederek Fransa Süper Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.
Kupayı müzesine götüren Lille, kulüp tarihinde ilk kez Fransa Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı.
Lille'de Burak Yılmaz maça ilk 11 başlarken Yusuf Yazıcı 79'da oyuna girdi. Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.
Lille’de Gourvennec, zorlu karşılaşmaya şu 11’i çıkardı: "Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Mandava, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz."
PSG’de ise teknik direktör Mauricio Pochettino şu 11’i sahaya sürdü: "Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Ebimbe, Pereira, Draxler, Kalimuendo, Herrera, Icardi."
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