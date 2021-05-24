Lille'in golcüsü Burak, annesini telefonla aradı, ağladı, ağlattı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 00:39

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille'de futbolcular, statta şampiyonluğu kutlarken takımın 16 golüne imza atan Burak Yılmaz, göz yaşlarına engel olamadı. Cep telefonu ile annesini arayan Burak, "Anne şampiyon olduk, bak hocam burada, babam nerede" derken sevinç göz yaşı döktü.

BUrak dah asonra Yusuf, Zeki ve Mustafa Kapı'ya sarıldı.

Lille futbolcuları, Angers karşılaşmasının sona ermesiyle 10 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrasında büyük coşku yaşadı.

Oyuncular, sahaya akın ederek tezahüratlarda bulundu, birbirlerini kucaklayarak şampiyonluğu kutladı. Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik dev Türk bayrağıyla sevinç gösterilerinde bulundu.

Takım arkadaşları tarafından havaya kaldırılan Yusuf Yazıcı, kollarıyla "Y" işareti yaptı.

