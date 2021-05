Lille'de milli oyuncularımızdan "şampiyonluk" mesajı

Ligue 1 ekiplerinden Lille, Angers'i 2-1 mağlup ederek 83 puanla şampiyon oldu.

Lille forması giyen milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı şampiyonluğu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladılar.

Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yalnızken az şey başarırız, birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Ve yaptık!" ifadesini kullandı.

Zeki Çelik ise "Şampiyonlar!" ifadesine yer verdi.

