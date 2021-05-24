Lille'de milli oyuncularımızdan "şampiyonluk" mesajı
83 puanla Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Lille forması giyen millilerimiz sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.
Ligue 1 ekiplerinden Lille, Angers'i 2-1 mağlup ederek 83 puanla şampiyon oldu.
Lille forması giyen milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı şampiyonluğu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladılar.
Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yalnızken az şey başarırız, birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Ve yaptık!" ifadesini kullandı.
Zeki Çelik ise "Şampiyonlar!" ifadesine yer verdi.
Alone we can do little. Together we can do much! AND WE DID IT! @losclive #YY pic.twitter.com/jr4NZ9n7jn— Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) May 23, 2021
LES CHAMPIOOOONS @losclive#DoguesJusquAuBout pic.twitter.com/uYNRS0Fdkl— Mehmet Zeki Çelik (@mzekicelik17) May 23, 2021
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