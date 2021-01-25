Lincoln’ün ‘Gettysburg Konuşması’
Abraham Lincoln’ın önemli konuşmalarından oluşan derleme, ünlü Gettysburg Konuşması’nın yanı sıra, Lincoln’ın kölelik karşıtı fikirlerini, insanlık onuruna inancını, özgürlüğün galip geleceği yeni bir çağ umudunu ve hitabet yeteneğini ortaya koyan diğer pek çok etkili konuşmasını da içeriyor.
Amerikan İç Savaşı’nın en büyük ve kanlı çarpışması Gettysburg Muhabere’sini Birlik Ordusu’nun kazanmasıyla Amerika Konfedere Devletleri’nin savaş ve bağımsızlık çabasına darbe indirilmiş oldu. Fakat Birlik Güçleri'nin asker sayısı azaldığı için daha fazla asker gerekliydi. Lincoln 1863 yılında seferberlik çağrısında bulundu.
Seferberliğin halka duyurulması ile birlikte New York Eyaleti'nde hükümete karşı bir isyan çıktı. Lincoln, halkı sakinleştirmek ve savaşa karşı birlik olma konusunda halka çağrı için 19 Kasım 1863’te Gettysburg konuşmasını yaptı.
Birlik Ordusu'nun, Amerika Konfedere Devletleri’ni Gettysburg Muhabere’sinde yenmesinden dört ay sonra Lincoln tarafından yapılan Gettysburg Konuşması, ABD tarihinin en önemli konuşmalardan biri.
“…Burada bundan böyle kendini esas adaması gerekenler hayatta kalmış olanlardır. Bu bitmemiş görevi, bu cesur insanların bu kadar ilerlettiği noktadan alıp daha ileriye taşımalıyız. Biz hayatta kalanlar, işte bu görevi sırtlanıp, burada hayatını vermiş olanların fedakarlığından aldığımız kuvvetle daha çok ilerlemek zorundayız ki bu insanların bir hiç uğruna ölmediğini ispatlayalım. Tanrı'nın şahitliğindeki bu ülkenin yeni bir özgürlük doğuşu yaşamasını sağlayalım ve halkın, halk tarafından halk için yönetimi olduğu bu devlet yeryüzünden silinmesin.”
Kafka Kitap tarafından yayımlanan ve tarihin en büyük hatiplerinden Abraham Lincoln’ın önemli konuşmalarından oluşan bu derleme, ünlü Gettysburg Konuşması’nın yanı sıra, Lincoln’ın kölelik karşıtı fikirlerini ve bu konudaki tutkusunu, insanlık onuruna olan inancını, özgürlüğün galip geleceği yeni bir çağa yönelik umudunu ve hitabet yeteneğini ortaya koyan diğer pek çok etkili konuşmasını da içeriyor.
Gettysburg Konuşması / Abraham Lincoln / Çeviren: Elif Okan Gezmiş / Kafka Kitap / 160 s.
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