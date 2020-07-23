Linkedin, 960 kişiyi işten çıkaracak

23 Temmuz 2020 Perşembe, 12:56

Linkedin salı günü ismini beyaz yakalıları işten çıkaran işverenler listesine yazdırdı. Koronavirüsten kaynaklı zararların etkisi düşük ücretli işlerin ötesinde otomobil imalatı, teknoloji ve danışmanlık gibi görece iyi kazandıran sektörlerde de hissediliyor.

Şirketin iş gücünün yüzde 6'sını oluşturan 960 kişiyi işten çıkaracağı şeklindeki açıklaması, daha özel alanlarda çalışanların hızlı bir şekilde piyasaya dönebilecekleri umudunu azalttı.

Gelirini profesyonel çalışanların işe alımlarında ödenen ücretler, iş ilanları ve diğer kaynaklardan edinen şirketin CEO'su Ryan Rolansky, çalışanlara yönelik kaleme aldığı notunda “Linkedin küresel pandeminin etkilerine karşı bağışık değil.” dedi.

Rolansky, kendi şirketleri dahil az sayıda şirketin daha önceki işe alımlarla aynı hacimde işe alıma ihtiyaç duyması nedeniyle, LinkedIn'in işe alım platformu ve iş ilanları satan departmanı olan işletme biriminin etkilenmeyi sürdürdüğünü belirtti.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Linkedin'in ana şirketi olan Microsoft tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada Linkedin'in zayıf iş gücü piyasasından ve düşen reklam harcamalarından negatif etkilendiği, ancak gelirinin yüzde 10 arttığı ifade edildi.