Lionel Messi için flaş iddia! Arjantinli yıldız PSG yolcusu

28 Nisan 2021 Çarşamba, 10:05

Bu sezon La Liga'da kimin şampiyon olacağından daha çok merak edilen tek konu var, o da Lionel Messi'nin geleceği.

Çünkü o, birçoğuna göre dünyanın en iyisi ve en iyiler, gittikleri yerlere kitleleri peşinden sürüklerler. Her zaman en çok merak edilenler de onlardır.

Haliyle, yıldız oyuncu ile ilgili söylentiler de yavaş yavaş çıkmaya başladı.

İDDİALAR NEDİR?

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan dünya yıldızı, henüz Barcelona ile kontrat yenilemiş değil. Josep Bartomeu'nun başkanlık yaptığı dönemde mutsuz olduğu her halinden belliydi, fakat Joan Laporta geldikten sonra takımı tekrardan sahiplendi.

Messi ile ilgili iddialar Brezilya'dan. TNT Sports Brezilya 'nın haberine göre Paris Saint-Germain, yıldız oyuncuya 2+1 yıllık bir sözleşme önerdi. Yıldız futbolcuya sözleşme önerisi hazırlığında olan başka kulüpler de mevcut. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, bunlardan biri. Çok doğal.

Eski hocası Pep Guardiola'nın onu ne kadar özlediğini herkes bilir. İspanyol menajer her seferinde kulübün maddi durumunun böyle sükseli transferlere imza atmaya yetmeyeceğini söylese de masadaki adam Messi olunca işler değişebilir.

Manchester City'nin yanı sıra MLS takımları da Lionel Messi için adeta pusuda. Fakat Arjantinlinin futbol yaşantısını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürmesi uzak ihtiamal olarak görülüyor.

NE SÖYLENMİŞTİ?

Paris Saint-Germain oyuncuları bu sezon Lionel Messi'yi sık sık dillendirmekten kaçınmadı. Hatta Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, bu açıklamaları 'saygısızlık' olarak nitelendirmişti.

PSG'nin yıldızı ve Messi'nin eski takım arkadaşı Neymar'ın, aralık ayındaki şu sözlerini hatırlayalım.

"En çok istediğim şey Messi ile yeniden birlikte oynamak. İsterse onu benim yerime oynatalım. Seneye kesin birlikte oynamak zorundayız."

Angel Di Maria ise bir gazetecinin, "Messi, önümüzdeki sezon PSG'de forma giyecek mi?" sorusunu, "Umarım öyle olur" diyerek yanıtlamıştı.

BARCELONA NE DURUMDA?

Yakın zamanda kulübe yeniden başkan olan Joan Laporta, her fırsatta Lionel Messi'yi takımda tutmak için elinden geleni yapacağını söylüyor.

Messi ise şu anda tamamen takıma odaklanmış durumda. Barcelona, La Liga'da uzun süre sonra liderlik koltuğunu ele almak üzere. Atletico Madrid'in Bilbao'ya 2-1 mağlup olması sonucu aralarındaki puan farkı ikide kaldı ve Barça'nın maçı eksik.

Katalanlar eğer Camp Nou'da Granada'yı mağlup ederse liderlik koltuğunu Atleti'den alacak ve şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak.



