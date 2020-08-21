Lise 1’ler kalabalık

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, lise düzeyinde sosyal mesafeyi ayarlamak için 4 metrekareye 1 öğrenci düşecek şekilde uygulamaya geçilmesinin bu dönem imkânsız olacağına dikkat çekerek şunları söyledi: “Çünkü bu yıl liseye geçen ve LGS’ye giren öğrenci sayısının fazlalığı sebebiyle hem sınavla öğrenci alan hem de sınavsız okulların kontenjanları yüzde 40 kadar artırıldı. Ancak bu artış için yeni sınıflar yapılamadı.

Bu yıl lise 1 düzeyindeki sınıflarda öğrenci sayıları 40-45 olacaktır. Bu kadar kalabalık bir sınıfta “seyreltilmiş eğitim” uygulanabilmesi için öğrencilerin en az üç grup halinde okullara alınması gerekecektir. Bunun uygulanması ise bina sıkıntısı nedeniyle zor olacaktır. Ayrıca ülkemizdeki resmi okulların yüzde 25’inde ikili eğitim yapılmakta iken bu okulların seyreltilmiş uygulamaya geçmesi imkânsızdır.

İnterneti olmayan ya da yetersiz olanlar ile tablet-bilgisayar-TV gibi teknolojik yoksun öğrencilerle ilgili bugüne kadar atılmış somut bir adım henüz olmadı. Okulların hijyen şartlarını sürekli olarak sağlamak için de zaten yetersiz olan okullardaki hizmetli sayısının 2-3 katına çıkarılması gerekmektedir.”