Lise öğrencisinden Bakan Selçuk'a mektup: Umarım duymuş ve dinlemişsinizdir

04 Mart 2021 Perşembe, 10:54

18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Meltem Dönmez, yüz yüze sınavın risklerinin tartışıldığı bu günlerde, kaygılarını içeren bir mektubu bizzat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve ve Milli Eğitim Bakanlığı'na e-posta yoluyla gönderdi.

Mektubuna şu ana kadar bir dönüş almadığını söyleyen Dönmez, "Kaygılı bir liseli" diyerek tamamladığı mektubunda salgının dünya genelinde öğrencilere ve çocuklara olan etkilerine dair detaylı bilgilere yer verdiği görüldü.

"SINAV İPTALİNİN NEDENİ RAHATA ALIŞMAKTAN DEĞİL"

İndependent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre, öğrencilerin sınav iptali gibi taleplerinin arkasındaki gerekçenin düşünüldüğü gibi rahata alışmış olmalarından kaynaklanmadığını öne süren Dönmez, virüsün çocuklara bulaşma riskinin daha düşük olduğu yönündeki iddiaların tersini işaret eden çalışmalar olduğunu da iddia etti.

Birçok veriyi sıralayan Dönmez, yazısının sonunda, "18 yaşında bir lise öğrencisi olarak akranlarımın sorumluluğunu üstümde hissediyorum" dedikten sonra sözlerini şöyle tamamladı:

"UMARIM DUYMUŞ VE DİNLEMİŞSİNİZDİR"

Okullar açılırsa benim gibi kalp rahatsızlığı olan öğrencilerle beraber solunum yolu rahatsızlığı gibi sayısız sağlık sorunuyla baş eden öğrenciler de küçücük havalandırmasız sınıflara doluşacak ve birçoğu sınıflarına ulaşmak için toplu taşıma kullanmak zorunda kalacak. İçinde bulunduğumuz durumda bu dönem okulların açılması veya yüz yüze sınavlara devam edilmesi mantıklı değil, adil değil ve kesinlikle güvenli değil. Umarım duymuş ve dinlemişsinizdir