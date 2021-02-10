Liverpool haraç mezat! Eşyalar satışta!

10 Şubat 2021 Çarşamba, 15:38

2020’de Kirkby’deki yeni antrenman tesislerine taşınan Liverpool, Melwood’daki eski tesiste kalan eşyaları satışa çıkarttı.

Daily Star’da yer alan haberde, Liverpool’un eski tesiste kalan ve kullanılmayan eşyaları satarak az da olsa gelir elde etmek isteği belirtildi. Liverpool’un eski antrenman sahası olan Melwood’daki yüzme havuzunda bulunan can yelekleri, şampiyonlukların simgelerinin eklendiği şampiyonluk duvarı ve Mike Tyson imzalı bir boks eldiveni başta olmak üzere 360’tan fazla ürünün 2 Mart’ta müzayedede açık artırmaya çıkartılacağı ifade edildi. Satışa çıkartılacak ürünlerinin toplam değerinin 200 bin sterlin olduğu ve tesis içindeki koltuklardan Jurgen Klopp’un taktığı şapkaya kadar birçok şeyin satılacağı kaydedildi.

50 MİLYONLUK YENİ TESİS

Liverpool, 70 yıldır kullandığı Melwood’dan geçtiğimiz yıl ayrılarak eski tesise çok yakın bir bölge olan Kirkby’de inşa edilen yeni antrenman tesislerine geçmişti. 50 milyon sterline mâl olan tesisin yapımında kulübün eski oyuncularına ve mevcut kadrodaki isimlere danışılırken özellikle takımdaki oyunculardan tesisin iç dizaynı için fikir alındığı açıklanmıştı. Tesisin açılması sonrasında kulübün uzun yıllardır sponsorlarından olan AXA’nın yeni antrenman ürünleri için olan sözleşmesinin uzatıldığı ve antrenman tesislerinin isim hakkı için AXA ile sözleşme imzalandığı belirtilmi