Liverpool kalecisi Alisson Becker’in babası hayatını kaybetti
Liverpool’un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker’in babası Jose Becker yüzmek için girdiği barajda boğularak hayatını kaybetti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker’in babası Jose Becker yüzmek için girdiği barajda boğularak hayatını kaybetti.
Liverpool’un başarılı file bekçisi Alisson Becker, acı bir olayla sarsıldı. Becker’in babası 57 yaşındaki Jose Becker yüzmek için bir baraja girdi. Baba Becker’den bir süre haber alınamayınca güvenlik güçleri arama başlattı. Aramalar neticesinde Jose Becker’in cenazesine ulaşıldı. Polis ekiplerinden yapılan açıklamada Alisson Becker’in babasının boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Alisson Backer’in formasını giydiği eski kulüpleri Internacional ve Fluminense, "Alisson ve Muriel’in babası Jose Agostinho Becker’in ölüm haberini aldığımız için büyük üzüntü duyuyoruz. Sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
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