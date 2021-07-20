Liverpool, Loris Karius'a üç yıl sonra şans verdi

20 Temmuz 2021 Salı, 18:39

Beşiktaş'ın Liverpool forması giyen eski kalecisi Loris Karius, kiralıktan geri döndüğü Liverpool'un Avusturya ekibi Wacker Innsbruck ile oynadığı hazırlık maçının ilk 11'inde yer aldı.

Liverpool ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan ve geçtiğimiz sezonu Alman kulübü Union Berlin'de kiralık olarak geçiren Karius, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle İngiliz kulübüne geri dönmüştü.

28 yaşındaki Alman kaleci, 2018 ve 2020 yılları arasında Beşiktaş'ın kalesini korumuş ve siyah-beyazlı kulüpte eleştirilere maruz kalmıştı. Karius, Liverpool'un 2018 yılında Real Madrid'e mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalar sonucunda İngiliz kulübünde de "istenmeyen adam" ilan edilmişti.

Karius'un Liverpool formasıyla ilk 11'de başladığı son maç, bu karşılaşma olmuştu.

Liverpool'un Wacker Innsbruck karşısındaki ilk 11'i ise şu şekilde:

Karius, Alexander-Arnold, Matip, Davies, Beck, Clarkson, Morton, Cain, Gordon, Origi, Minamino.