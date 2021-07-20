PSV Eindhoven'da Roger Schmidt, Galatasaray maçı öncesi konuştu

20 Temmuz 2021 Salı, 18:21

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında yarın karşılaşacağı PSV Eindhoven'da teknik direktör Roger Schmidt, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Alman teknik direktör, iki takımın şanslarının eşit olduğunu belirtti:

"Galatasaray tecrübeli takım, her zaman bizim gibi şampiyonluk için oynuyorlar. Onlar da bizim gibi kısa bir hazırlık dönemi geçirdi, tur şansını eşit olarak görüyorum. Son hazırlık maçları iptal edilmiş olsa da Galatasaray'ı analiz etmekte zorluk çekmedik. Geçen sezon oynadıkları maçları izledik.

Olympiakos maçının oynanmadığını ve zorluk çektiklerini biliyoruz. Biz oyuncularımızı en iyi şekilde hazırladık, taktiksel açıdan bakıyoruz."

"YARIN İÇİN HAZIRIZ"

Schmidt, maça hazır olduklarını ifade etti:

"Yarın için hazırız. İyi bir kondisyona gelebilmek için elimizden geleni yaptık. Sezonun ilk maçını heyecanla bekliyoruz. Oyuncular ellerinden geldiği kadar çalıştı. Malen ve Dumfries kadroda yok, zorluk çekmeyeceğimizi umuyorum. Beklentimiz de ayrılmalarıydı, teklifleri değerlendiriyorlar."