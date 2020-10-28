Liverpool'un başı sakatlıklarla belada

28 Ekim 2020 Çarşamba, 11:28

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da sakatlık problemleri devam ediyor. Hollandalı stoper Virgil Van Dijk'ın sakatlanması sonrasında stopere çekilen Fabinho da Midtjylland sakatlandı.

Fabinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki Midtjylland maçının 30. dakikasında sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Virgil van Dijk ve Joël Matip'in sakatlıkları sonrasında Fabinho'nun da durumu ciddiyse, Liverpool'un elinde stoper alternatifleri olarak Joe Gomez, Sepp van den Berg kalıyor.

Liverpool'un, stoperdeki sıkıntıyı çözmek için Ozan Kabak ya da Dayot Upamecano'yu transfer edebileceği iddia edilmişti.