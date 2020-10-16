Loç Vadisi'nde nihai zafer
Cide HES projesine karşı verilen hukuk mücadelesinde Danıştay son noktayı koydu.
Kastamonu Cide ilçesi Loç Vadisi’nde OR-YA Enerji tarafından yapılması planlanan Cide HES projesi için Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından mart ayında verilen ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı’ iptal edilmişti. Karara itiraz ederek temyize götüren şirkete Danıştay’dan da ret cevabı gelmişti. Danıştay kararında ‘temyiz edilen idare mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından bu konudaki istemin reddine oybirliğiyle karar verildi’ ifadeleri yer almıştı.
Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından verilen ‘yürütmeyi durdurma kararını’ iptal talebini reddeden Danıştay, bu kez de kararı onayarak, temyiz talebini reddetti. Danıştay 6. Dairesi kararında ‘düzeltme yolunun kapalı’ olduğunu belirterek hukuki yolun kapandığını ifade etti.
Karar, Cide Belediyesi'nin Twitter hesabından da şu ifadelerle duyuruldu:
Güzel haber;
Uzun yıllardır Loç yöresi halkının mücadele ettiği, Cide HES projesine Danıştay 6. Dairesi noktayı koydu. Orya Enerji adlı şirketin temyiz talebini reddeden Danıştay, kararını ‘düzeltme yolu kapalı’ ifadesiyle aldı.
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