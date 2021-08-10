Londra'daki Tower Bridge köprüsünün kolları havada asılı kaldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da kentin sembollerinden olan Tower Bridge köprüsü, Pazartesi günü öğleden sonra havada asılı kaldı. Köprünün kullanılamaması sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da kentin sembollerinden olan Tower Bridge köprüsünün kolları, Pazartesi günü öğleden sonra havada asılı kaldı. Köprünün kullanılamaması sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldi.
Londra polisi 127 yıllık yapının oluşan teknik bir arıza sebebiyle asılı kaldığını duyurdu.
Köprüyü yöneten City of London Corporation'ın sözcüsü ise arızayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü, ancak arızanın kaynağının henüz bilinmediğini söyledi.
Thames Nehri'nden bir geminin geçmesi için açılan baskül köprünün kolları tekrar kapatılamadı.
Gece boyu açık kalan köprünün Salı günü daha büyük trafik sorunlarına yol açabileceği bildirildi.
Sürücüler ve yayalar da bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıldı.
Onarım çalışmaları devam ederken köprünün bağlantı yolları da trafiğe kapatıldı.
1894 yılında faaliyet göstermeye başlayan köprünün inşası sekiz yıl sürdü. İkonik köprü normal şartlarda her yıl yaklaşık 800 kere açılıyor.
Ancak geçen yıl Ağustos ayında da mekanik bir arıza sebebiyle bir saatten fazla açık kalmıştı.
Londra'nın sembollerinden: Tower Bridge
- Köprünün inşaat çalışmaları 22 Nisan 1886 tarihinde, mimar Sir Horace Jones'un tasarımıyla başladı.
- 30 Haziran 1894'te Galler Prensi ve Galler Prensesi tarafından açıldı.
- Köprü, merkez dışı iki baskülden oluşuyor.
- Başlangıçta köprüye güç sağlamak için buhar kullanılsa da 1976 yılında bu sistem elektriğe dönüştürüldü.
- Tamamlandığında köprü, yapılmış en büyük ve en sofistike baskül köprüsü olarak kabul edildi.
- 1952 yılında içinde 20 yolcunun bulunduğu bir belediye otobüsü, üzerinden geçtiği esnada köprünün basküllerin havaya kalmasının ardından, bir baskülden diğerine atlamak zorunda kaldı.
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