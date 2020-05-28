LÖSEV Başkanı: Koronavirüsün toplumsal felaket etkileri esas şimdi başlıyor

28 Mayıs 2020 Perşembe, 13:57

Dr. Üstün Ezer (solda) - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan (sağda)

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, tatil fikrine, sadece virüs bulaşımı açısından bakmanın yanlış olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın "Evde oturmak tatile gitmekten sağlıklıdır" görüşlerine katılmadığını belirten Ezer, "Çok yönlü bilim insanı olarak buna katılamayacağım. Olaya yalnızca virüs bulaşımı açısından bakmak yanlıştır. Özellikle çocuklar ve 65 yaş üstünün tatile çok ihtiyacı var. Elbette herkes farklı düşünebilir, ama ben olaya bilimsel açıdan bakıyorum" dedi.

Fotoğraf: AA

'TOPLUMSAL FELAKET ETKİLERİ BAŞLIYOR'

Toplumu ciddi bir tehlikenin beklediğini dile getiren Ezer şu ifadeleri kullandı

* Corona virüsünün toplumsal felaket etkileri esas şimdi başlıyor.

* Yürümeyi unutan yaşlılar, sokak fobisi oluşan çocuklar, araba sürerken yoldan çıkan, kas ve eklem zafiyeti kronikleşelen, koroner damarları yüzde 90'lara varan oranda tıkanan, diyabetleri derinleşen, kalp ve akciğer yetmezliği ciddi safhalara gelen, yürüyüş, spor yapmayan, evde sağlıksız gıdalarla beslenerek obez olan, psikolojileri bozulan, depresyona giren, evde betona kök salmaya başaranlara tatil iyi gelir.

'TEMİZ HAVA VE GÜNEŞE ENGEL OLUNMAMALI'

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, bayram süresince uygulanan seyahat engelini de yanlış bulan Ezer, "Deniz kenarında yerel ve kalıcı yaşayanlara denize girme yasağı uygulanması bence son derece yanlış oldu. O temiz hava ve güneşte, tedbir altında denizde yüzerek immunoterapi almak isteyenlere engel olunmamalıydı. Tatil köylerini kastetmiyorum" dedi.

'KORUYUCU TEDBİRLERİ ALINMALI'

Bilimsel tespit ve önerilere yanlış tezlerle yaklaşıldığını öne süren Ezer, "Bilimsel tespit ve önerilere ‘bizim millet sokağa toplu halde çıkarsa corona yayılır. İkinci dalga gelir' gibi bir tezle yaklaşmak yanlıştır. Trafikte bir sürü acemi,dengesiz sürücü var. O zaman hiç trafiğe çıkmayalım. Tatilin de,sokağa çıkmanın da koruyucu tedbirleri alınmalıdır" şeklinde konuştu.