Löw'den Mesut Özil açıklaması: Hayal kırıklığına uğradım

Almanya Milli Takımına veda eden Löw, Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2021 Çarşamba, 15:35
Löw'den Mesut Özil açıklaması: Hayal kırıklığına uğradım
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Mesut Özil konusunda hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Joachim Löw, "2018'de Milli Takımı bıraktığında hayal kırıklığına uğradım. Ancak daha sonra konuşmadık. Ama bence buluşup konuşacağımız zaman gelecek. Mesut, Almanya için inanılmaz derecede önemli ve harika bir oyuncuydu. İkimizin de konuşup her şeyi bir kenara bırakacağımız gün gelecek" ifadelerini kullandı. 


Fenerbahçeli yıldız 2018 yılında ayrımcılığa uğradığını ifade ederek Almanya Milli Takımı'na veda etmişti. 


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