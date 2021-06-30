Ümit Karan, İskenderunspor'un başına geçti

Eski Galatasaraylı Ümit Karan, Hatay ekibi İskenderunspor'un başına geçti.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2021 Çarşamba, 14:23
Ümit Karan, İskenderunspor'un başına geçti
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İskenderunspor teknik direktörlük görevine Ümit Karan'ı getirdiğini açıkladı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibini gelecek sezondan itibaren Karan çalışıtacak. 

Son olarak Menemenspor'da görev yapan Ümit Karan, Ege ekibinde 17 maça çıktı. 


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